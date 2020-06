Porto Torres non è più Covid Free: “Donna contagiata e 8 persone in quarantena”

“Mantenete le distanze, usate le mascherine in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico e quando ci si trova in spazi affollati”.

Otto giugno 2020: Porto Torres è Covid Free. 23 giorni più tardi: un nuovo contagiato. Meglio, una nuova contagiata da Coronavirus, si tratta di una donna. A comunicarlo ufficialmente è il sindaco Sean Wheeler: “Porto Torres non è più Covid Free. E’ stato infatti registrato un nuovo contagio in città, una donna. L’ha comunicato stamattina l’Ats con una nota. Le autorità sanitarie hanno isolato chi è entrato in contatto con la paziente. Si tratta, complessivamente, di otto persone. Dovranno mantenere il regime di quarantena nella propria abitazione. Ci auguriamo tutti che questo nuovo e piccolo focolaio non si sviluppi oltre. Per questo motivo ricordo ai cittadini di rispettare le regole basilari di contrasto al Coronavirus”.





