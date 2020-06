Cabras, atto intimidatorio contro la comandante dei vigili urbani

“Rivolgiamo un accorato invito alle istituzioni locali e a tutti i cittadini di Cabras che non si riconoscono in queste condotte di chiaro stampo delinquenziale”, concludono Salvatore Madau e Alessandra Lochi, “affinché venga posto un argine a tali condotte e siano isolati quanti si siano macchiati di azioni di tale gravità”.

“Alla comandante e a tutti gli agenti di Polizia locale del Comune di Cabras vada la nostra incondizionata solidarietà e vicinanza, oltre che il doveroso ringraziamento per il lavoro che, quotidianamente, essi svolgono al servizio dei cittadini, per garantire il rispetto della legalità”, scrivono Madau e Lochi. “Riteniamo, convintamente, che la violenza e la ritorsione siano concetti estranei alla cultura e alla civiltà della popolazione lagunare e della sua storia”.

L’auto di Barbara Poddi, una Fiat Panda, era parcheggiata nei pressi del comando, in via Asproni. Qualcuno si è avvicinato e ha cosparso l’auto con liquido per i freni, danneggiando una parte della carrozzeria.

Fonte: Link Oristano





