L’anfiteatro di San Vero Milis è pronto, inaugurazione a settembre

Un evento con tanti artisti locali. Il sindaco: “Occasione per incontrarci di nuovo in piazza”

Tutto è pronto per l’inaugurazione e intitolazione dell’anfiteatro comunale di San Vero Milis. Il sindaco Luigi Tedeschi invita già tutta la cittadinanza all’evento inaugurale, in programma per il 12 settembre, in occasione dei festeggiamenti per San Nicola.

“Il nuovo anfiteatro, a ridosso del parco comunale nel viale su Cunzau Mannu, sarà intitolato a due personalità sanveresi molto importanti nel panorama della tradizione musicale sarda”, anticipa il sindaco.

I lavori per realizzare l’anfiteatro comunale erano iniziati l’anno scorso ma avevano subito un rallentamento dovuto all’emergenza coronavirus. Finalmente sono stati portati a termine in queste settimane.

“L’inanugurazione sarà un momento per incontrarci di nuovo in piazza”, aggiunge Luigi Tedeschi, “e di appropriarci di un nuovo spazio di aggregazione, dedicato all’estro e alla creatività delle arti. Avremo tempo di comunicarvi il dettaglio del programma dell’evento, per ora possiamo solo anticipare che stiamo coinvolgendo i nostri concittadini artisti per un’esibizione e tanto altro”.