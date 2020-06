Quartucciu in festa per i 107 anni di tzia Emanuela Farci, la trisnonna tifosa del Cagliari

Quartucciu in festa e la Sardegna sempre più terra di centenari: tzia Emanuela Farci oggi compie ben 107 anni. Un traguardo importantissimo per questa splendida trisnonna, madre di 7 figli, 5 maschi e 2 femmine, originaria di Maracalagonis e grande tifosa da sempre del Cagliari Calcio. Si è sposata giovanissima con Agostino Sunda; in seguito si sono trasferiti a Quartucciu.

La sua vita l’ha dedicata alla famiglia e ha lavorato per tanto tempo nelle campagne. Ha vissuto le due guerre mondiali, la pandemia di 100 anni fa e quella ancora in corso. “Fino a ottobre – raconta il nipote Marcello Sunda – viveva a casa sua autonomamente, con solo la compagnia, durante la notte, di una badante. A novembre si è presa cura la mia meravigliosa cugina Roberta Sunda, attualmente vive con lei” .

Questa sera tzia Emanuela verrà abbracciata e festeggiata da tutta la sua famiglia con immenso amore. “Durante la pandemia – racconta ancora Marcello Sunda – ha avuto una bruttissima polmonite che ha superato egregiamente. Lo spavento è stato tantissimo, tant’è che le dissi ‘vedrai nonna che anche quest’anno festeggeremo il tuo meraviglioso compleanno’ e lei mi guardò sorridendo; non ho resistito è l’ho abbracciata forte forte”.