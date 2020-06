Bloccato sul costone roccioso, messo in salvo con l’elicottero – Video

Il giovane, che era nella località marina con la fidanzata, si è trovato in pericolo sulla parete rocciosa. Ha chiesto aiuto e sul posto sono intervenuti i barracelli. Vista l’impossibilità di raggiungerlo, i volontari a loro volta hanno mobilitato i vigili del fuoco. Dal comando provinciale di Nuoro è stato richiesto l’intervento dell’elicottero. Giunto nella zona, dopo un breve sorvolo, l’equipaggio ha deciso di utilizzare il verricello. Un vigile del fuoco si è calato e ha raggiunto il giovane. Lo ha imbragato e i due sono stati sollevati sino a mettersi in sicurezza nella cabina dell’elicottero .

Bloccato in una parete rocciosa sulla quale si era arrampicato, a Cala Goloritzè, nella coste dell’Ogliastra, un giovane di 22 anni originario di Narbolia, è stato soccorso questo pomeriggio dai vigili del fuoco che per portarlo in salvo hanno dovuto far intervenire l’elicottero Drago 63 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Sardegna, decollato da Alghero.

Fonte: Link Oristano





