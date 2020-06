La moda in Sardegna tra 1810 e 1930: 30 abiti in mostra a Tresnuraghes

Casa Deriu ospiterà abiti messi a disposizione da famiglie nobili e borghesi di Bosa, Cuglieri e Tresnuraghes

Patrocinata dalla Regione, la mostra è curata da Pier Tonio Pinna, direttore del Museo, e Antonella Unali, responsabile dei servizi educativi della stessa Casa Deriu. «Si tratta di una collezione unica che integra in modo importante le conoscenze sull'Ottocento sardo, teatro di una società vivace culturalmente e socialmente, pienamente inserita nel panorama italiano ed europeo», spiega Pinna. «Una mostra - aggiunge Unali - resa possibile grazie alla disponibilità delle famiglie che hanno messo a disposizione gli abiti che per la prima volta escono dai palazzi di Bosa e delle altre località per divenire fruibili da tutti». (Ansa).

ORISTANO. Voluminose crinoline di metà '800, sfarzosi e ricercati abiti della Belle Epoque, linee sobrie e eleganti degli anni 20 del '900. È un viaggio tra stili e tendenze attraverso due secoli la mostra «L'altra moda. Vestire in Sardegna fra 1810 e 1930», che verrà allestita nel Museo Casa Deriu a Tresnuraghes dal 10 luglio al 31 dicembre (visite su prenotazione).Trenta gli abiti e i capi originali proposti, rappresentativi della storia della moda d'oltremare in Sardegna fra i primi del XIX secolo e i primi decenni del XX. Tresnuraghes e la Planargia diventano così la vetrina di confezioni provenienti dalle principali sartorie ottocentesche di Sassari e Cagliari, ma anche di Torino e Parigi. Con la moda capace di marcare, con le sue evoluzioni, le varie epoche.

Fonte: La Nuova Sardegna





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a