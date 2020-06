La Sardegna continua a bruciare: oggi 18 roghi

Ad Abbasanta località “Cunzau nou”, dove stanno intervenendo 3 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Fenosu,Bosa e Sorgono oltre ad un Canadair direttamente da Olbia. Le operazioni di spegnimento sono dirette dal Corpo forestale della Stazione di Ghilarza . Sul posto ingente il dispiegamento di forze: n.6 unità elitrasportate appartenenti al Corpo forestale,il gruppo G.A.U.F. (Gruppo del CFVA specializzato nell’uso di tecniche per l’estinzione degli incendi),2 squadre Forestas Abbasanta, Paulilatino e Nughedu S. Vittoria. Il D.O.S. del Corpo forestale, valutando l’evoluzione dell’incendio guidato dal vento, ha richiesto l’invio di ulteriori 3 squadre dei Vigili del Fuoco, 2 squadre di barracelli. L’incendio è tutt’ora in corso.

In provincia di Olbia -Tempio ed in particolare in agro del comune di Luogosanto in località “Li Casareddi”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Limbara. Le operazioni di spegnimento, iniziate alle 15.45, sono state dirette dalle Stazioni Forestali di Luogosanto e Olbia che, coadiuvate dal personale elitrasportato, hanno coordinato le attività di una squadra locale dell’Agenzia Forestas , di una squadra “Agosto 89” di volontari, dalla squadra di barracelli e dai vigili del fuoco arrivate da Arzachena. L’incendio ha percorso circa 1 ettaro e mezzo di superficie . Le operazioni di spegnimento e bonifica, si sono protratte fino alle ore 16.35.

Nel comune di Assemini in località “Marzallo”, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Uta coadiuvata dal personale elitrasportato, dal gruppo G.A.U.F, da 4 squadre di volontari di protezione civile provenienti rispettivamente da Assemini e Capoterra. L’incendio ha percorso una superficie non particolarmente estesa di aree agricole . Le operazioni di spegnimento e bonifica, si sono concluse alle ore 14.25.





