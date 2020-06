Cagliari, Truzzu incontra il nuovo Direttore Marittimo della Sardegna Mario Valente

Il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha ricevuto, oggi alle 17, nel suo Ufficio al secondo piano del Palazzo Civico di via Roma, il nuovo Direttore Marittimo della Sardegna Centro Meridionale, Capitano di Vascello Mario Valente che assumerà ufficialmente il comando il 1 luglio 2020.

All’incontro ha partecipato anche il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto- Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino accompagnato dal Direttore uscente, Contrammiraglio Giuseppe Minotauro.

Davanti al primo cittadino c’è stato il passaggio di consegne informale tra i due ufficiali che ha anticipato di un giorno quanto accadrà nella cerimonia ufficiale prevista, in forma privata a causa delle limitazioni imposte dalla normativa per il contenimento del contagio da Covid-19, martedì 30 giugno.

Al nuovo Comandante della Guardia Costiera di Cagliari sono andati gli in bocca al lupo di Paolo Truzzu che ha sottolineato la grande importanza del mare per il capoluogo sardo. “Deve essere per noi una grande risorsa perché l’economia del mare è fondamentale in chiave di sviluppo per tutta la città. Speriamo, una volta superato questo momento difficile, di poter riprendere a dialogare al meglio per sfruttare le opportunità che ci vengono offerte dalle nostre peculiarità paesaggistiche”.