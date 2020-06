Santu Lussurgiu dedicherà a padre Bruno uno spazio pubblico Una messa celebrata dall’arcivescovo per il missionario morto in Brasile

A fine messa, il sindaco di Santu Lussurgiu, Diego Loi, ha annunciato l’intenzione da parte dell’amministrazione comunale di dedicare uno spazio pubblico al missionario scomparso, che in Brasile era molto conosciuto e considerato come uno dei campioni delle battaglie per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il vescovo della Diocesi di Bosa e Alghero, Mauro Maria Morfino, sabato nella chiesa di Don Bosco a Santu Lussurgiu ha celebrato una messa in suffragio di padre Bruno Sechi, il missionario che da anni operava in Brasile ed è stato stroncato da un infarto lo scorso 30 maggio.

Fonte: Link Oristano





