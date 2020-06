Mare, giochi e laboratori nell’estate dei ragazzi a Marrubiu

Tre fasce di età nel Centro di aggregazione e dall’8 luglio riprende l’attività in spiaggia



Da mercoledì 1° luglio, gli spazi aperti alberati del Centro di aggregazione di via Gramsci a Marrubiu finalmente si animeranno. Partono infatti tutte le attività estive destinate ai bambini e ai ragazzi dal Servizio educativo del Comune.

Gli educatori che durante tutto il periodo del “tutti a casa” avevano continuato a stimolare i bambini e le famiglie attraverso i canali social, proponendo attività ludiche e educative a distanza, finalmente potranno riprendere i giochi e le attività all’aperto.

I bambini più piccoli (sino ai 5 anni) saranno suddivisi in piccoli gruppi da cinque, ciascuno guidato da un educatore. Gli scolari delle elementari formeranno invece gruppi da sette, mentre i ragazzi delle scuole medie – secondo le norme di contenimento del contagio – potranno essere suddivisi in gruppi da dieci.

L’organizzazione delle attività terrà conto di tutte le misure igieniche e di distanziamento, per far sì che i bambini e i ragazzi si divertano in totale sicurezza. Saranno allestiti dei laboratori all’aperto, in aggiunta a percorsi motori, attività musicali, artistiche e momenti conviviali.

I sondaggi realizzati a cura del Centro nelle scorse settimane e le pre-iscrizioni (gestite online) hanno consentito di rilevare la grande attesa di famiglie e bambini.

Dall’8 luglio riprenderà anche la consueta attività estiva in spiaggia, denominata “Ajo’ a mari”. Quest’anno le misure di contenimento del contagio da Covid-19 impongono regole ferree per la gestione del trasporto, delle attività in spiaggia e in acqua, ma gli operatori esperti – impegnati in questo territorio da diversi anni – conoscono bene i bambini e le famiglie. Sapendo di poter contare sulla piena collaborazione di una comunità attenta e responsabile, troveranno il modo per restituire anche a questa estate particolare il suo sapore di gioia, di scoperta e di amicizia, di cui i bambini e i ragazzi hanno più che mai bisogno.