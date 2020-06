Cabras, il murale “abusivo” di Ericailcane rischia di sparire

Niente sanatoria dal Comune. Un appello dello street artist bellunese alla comunità

Il suo gatto sul fassoni rischia di essere cancellato: non era stato autorizzato e il Comune di Cabras non ha concesso una sanatoria. L’autore del murale condannato risponde con un appello: “Sì ai murales e più attività culturali nel nostro paese”. Lo street artist, illustratore, disegnatore e scultore bellunese noto come Ericailcane lo ha scritto su un volantino affisso sul muro di casa e ha invitato chiunque condivida questa piccola ma importante iniziativa a prenderne una copia e affiggerla davanti alla propria casa.

Il mese scorso, l’artista – che risiede a Cabras – aveva deciso di regalare alla comunità un murale, all’angolo tra via Garibaldi e via Mazzini, proprio vicino a casa sua. L’opera ritrae un gatto che rema sopra la tradizionale imbarcazione in erbe palustri dello stagno.

Un gesto artistico ideato dopo i lunghi mesi di quarantena, con la complicità di Angelino Spanu, proprietario dell’immobile di via Garibaldi, ma purtroppo tanto discusso: al punto che il murale, in corso d’opera, era stato bloccato dal Comune l’amministrazione per via della mancata autorizzazione. A detta del sindaco Andrea Abis, l’opera era stata fermata proprio perché realizzata prima del rilascio dell’autorizzazione. Ma una soluzione sarebbe stata trovata, per consentirne il completamento. Soluzione mai arrivata.

La situazione ad oggi infatti non è cambiata e l’unica strada possibile da seguire per Ericailcane sembra quella di cancellare definitivamente la sua opera. Lo spiega nel volantino: “Ci è stato contestato il reato di abuso edilizio (reato penale). Ad oggi non sappiamo se sia stato inviato l’accertamento al Pubblico ministero, come promesso dai vigili. Comunque ci è stato imposto di bloccare i lavori, pena il sequestro della parete stessa”.

“Lo stesso 25 maggio ci è stato promesso dal sindaco e alcuni rappresentanti dello staff comunale una ‘quanto più rapida possibile soluzione’ per risolvere il problema. Si è parlato di sanatoria per non incorrere in multe (a carico di esecutore dell’opera e proprietario dell’immobile). Ad oggi, dopo un mese dai fatti, non abbiamo ricevuto nessuna risposta, se non che il proprietario dell’immobile si dovrebbe incaricare di risolvere burocraticamente la questione avviando da sé la sanatoria. Ci sembra che al momento non ci sia alcuna volontà da parte delle istituzioni di lasciare che si possano sviluppare progetti gratuiti e spontanei a Cabras. Per questa ragione cancelleremo il murale iniziato un mese fa”.

Ecco la riproduzione del volantino.

Secondo l’Istituto di Cultura Italiana di Chicago, Ericailcane “appartiene a quella generazione europea di nuovi artisti di strada che hanno rivoluzionato il modo di concepire lo spazio pubblico”. Un artista che ora però stavolta si troverà costretto a rinunciare a una sua creazione, pensata per tutti.

Lunedì, 29 giugno 2020

L'articolo Cabras, il murale “abusivo” di Ericailcane rischia di sparire sembra essere il primo su LinkOristano.it.