Una tranquilla domenica al mare, ma con qualche polemica

Alle 15.30 le persone in spiaggia erano 1.690. “Abbiamo sfiorato il semaforo rosso”, ha precisato il sindaco: il numero massimo di presenze consentite è 1.731. Insomma, la spiaggia di quarzo è stata scelta da tanti e poteva sembrare affollata, ma il numero di persone presenti anche nell’ora di punta non ha superato il limite.

Nella spiagge del Sinis, tra polemiche e pareri contrastanti sulla correttezza del calcolo delle presenze, ha esordito l’app SpiaggiaTi, che indica il livello di densità di bagnanti nel litorale e negli stalli. Il sindaco di Cabras, Andrea Abis, a fine serata ha spezzato una lancia a favore dello strumento digitale: “Con i mille sforzi di oggi, mi pare che l’app abbia funzionato egregiamente, così come una gentile signora ‘di fuori’ ci ha onestamente rappresentato”, ha detto il sindaco, mostrando un grafico con l’affluenza di bagnanti e auto nella spiaggia di Is Arutas.

Con molti frequentatori locali e qualche turista, ieri c’è stato il primo vero banco di prova per le misure anti-covid in spiaggia, anche nelle marine oristanesi. A S’Archittu la stagione è cominciata tra affollamento e rifiuti, come segnala un lettore. “Vigilanza assente, igiene pure. Semaforo rosso?”, commenta il lettore descrivendo una situazione di affollamento nella spiaggia dell’arco, nonostante il divieto d’accesso per rischio frana, “come recita timidamente il cartello”. E poi troppi rifiuti accolgono i bagnanti.

Fonte: Link Oristano





