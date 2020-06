Infermieri, elettricisti e tirocinanti: le ultime offerte di lavoro in Sardegna

Un’azienda cerca per la sede di Cagliari un addetto all’informazione e assistenza clienti, e due organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali. Si offre un contratto di collaborazione.. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro . Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

Un’azienda cerca per la sede Svizzera un operaio di manovra. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro . Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

Un’azienda cerca per la sede di La Maddalena varie figure. Si offrono contratti a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro . Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

Un’azienda cerca per la sede di Cagliari un commesso specializzato. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro . Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

Un’azienda cerca per la sede di Alghero varie figure. Si offrono contratti a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro . Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

Un’azienda cerca per la sede di Oristano un addetto agli affari generali. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro . Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

Un’azienda cerca per la sede di Monastir 3 muratori e 3 manovali edili. Si offrono contratti a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro . Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

Un’azienda cerca per la sede di Assemini un elettricista e un termoidraulico. Si offrono contratti di apprendistato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro . Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

Un’azienda cerca per la sede di Assemini un tirocinante impiegato amministrativo. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro . Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

Un’azienda cerca per la sede di Sestu un elettromeccanico. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro . Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

Un’azienda cerca per la sede di Muros un tirocinante addetto alla segreteria e uno addetto alla logistica di magazzino. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro . Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

Un’azienda cerca per la sede di Alghero un commesso di negozio. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro . Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

Un’azienda cerca per la sede di Alghero un autista di autobus. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro . Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

Un’azienda cerca per la sede di Alghero un cuoco di ristorante. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro . Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

Un’azienda cerca per la sede di Alà dei sardi un infermiere. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro . Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

Un’azienda cerca per la sede di Nuoro due agenti di vendita. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro . Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

Un’azienda cerca per la sede di Sassari un elettricista manutentore di impianti. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro . Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.





