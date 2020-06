Rubinetti a secco a Selargius per otto ore, possibili disagi per i nuovi lavori di Abbanoa

Selargius senza acqua dai rubinetti per almeno otto ore. Il motivo? I lavori di Abbanoa per collegare le nuove condotte in via San Salvatore e via della Pace. Quando? Domani, martedì trenta giugno. Ad vvisare dell’intervento, su Facebook, è il sindaco Gigi Concu: “Martedì 30 giugno 2020 le squadre di Abbanoa eseguiranno i collegamenti delle tubature appena posizionate. L’intervento sarà effettuato tra le 8 e le 16: durante questa fascia oraria sarà necessario sospendere l’erogazione nel centro abitato. Successivamente saranno necessari i tempi tecnici, variabili per zona, per normalizzare il servizio e garantire gli standard ottimali di distribuzione. Il giorno è stato scelto appositamente in concomitanza con un intervento al potabilizzatore di Simbirizzi al servizio anche di Selargius: in questo modo si effettuerà un’unica chiusura”. Concu ricorda che “i lavori rientrano nel piano di efficientamento e ingegnerizzazione delle reti idriche del centro storico. Abbanoa sta sostituendo integralmente la “spina dorsale” del sistema idrico al servizio del nucleo antico dell’abitato, fino a ieri costituito da una serie di tubature colabrodo del tutto inadeguate. Oltre via via San Salvatore e via della Pace, sono state interessate anche via Torrente e via Roma dove le nuove reti sono già state collegate. Queste strade ricoprono un’importanza strategica nella distribuzione del centro urbano sia per quanto concerne la distrettualizzazione e ottimizzazione dello schema idrico cittadino (attività in fase di studio nell’ambito del programma di ingegnerizzazione delle reti), sia perché forniscono il collegamento tra le varie traverse. Le vecchie tubature, realizzate decenni fa quando le esigenze erano nettamente inferiori rispetto a oggi, non avevano diametri adeguati a garantire un servizio efficienti. Per questo motivo le nuove condotte sono più grandi e realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta”.

“L’investimento complessivo, che riguarda la realizzazione di due chilometri di condotte, è di circa mezzo milione di euro: fondi del bilancio di Abbanoa destinato il programma trimestrale delle manutenzioni straordinarie. Lo studio dell’intervento è stato effettuato dai tecnici del “Distretto 1”, competente per il territorio, che hanno individuato le problematiche all’origine di frequenti disservizi all’utenza e programmato gli interventi mirati a migliorare l’approvvigionamento ad alcune zone svantaggiate dell’abitato. Il piano dei lavori è stato concordato con il Comune che ha in programma nelle stesse vie gli interventi di riqualificazione urbana. In questo modo si evita di aprire più cantieri nelle stesse vie in tempi differenti, ma si concentreranno gli interventi limitando gli eventuali disagi”.