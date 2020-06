Tortolì, paura nella spiaggia di Cea: ragazzina scivola dai faraglioni e si ferisce, arriva l’elisoccorso (VIDEO)

Tortolì, paura nella spiaggia di Cea: ragazzina scivola dai faraglioni, arriva l’elisoccorso. Guardate il VIDEO: una ragazzina di 12 anni è caduta dai faraglioni, nella bellissima spiaggia di Cea, e ha riportato una ferita alla gamba. Si tratta di una giovanissima turista di Bergamo, in vacanza in Sardegna da pochi giorni. Sono intervenuti gli uomini del 118 in ambulanza , ma non potevano spostarla, quindi è arrivato l’elisoccorso e sul posto sono arrivati anche i carabinieri. la ragazza stata trasportata a Cagliari, in ospedale, per essere curata: non è comunque in pericolo di vita. Il video è stato girato dal nostro lettore Richi. Fatale una distrazione, in un punto dove alcuni turisti stavano effettuando dei tuffi.

