Portopino, clamoroso sbarco di quindici migranti algerini in spiaggia in mezzo a centinaia di bagnanti

Portopino, clamoroso sbarco di circa quindici migranti algerini in spiaggia in mezzo a centinaia di bagnanti. L’arrivo nel porticciolo di fronte alla spiaggia, davanti a tantissimi bagnanti che hanno assistito alla scena in diretta: le forze dell’ordine sono state già avvisate, è stata una vera e propria sorpresa nel cuore della giornata domenicale di mare. Col bel tempo insomma continuano gli sbarchi, anche se in pochi si aspettavano questo arrivo a sorpresa. A breve i migranti saranno identificati. Tantissime le persone che si sono recate al porticciolo, a due passi dalla spiaggia di Teulada, per assistere in diretta all’evento.

