Va a ballare in discoteca, poi scopre di essere positivo al Covid: trecento persone in quarantena. Che l’emergenza non sia del tutto finita, lo dimostra questa vicenda avvenuta a Zurigo. Dove una festa in discoteca è costata cara a centinaia di persone finite in isolamento dopo la scoperta di un positivo, che quattro giorni dopo la festa. Ma non è finita qui: altre uattro persone hanno scoperto nei giorni successivi al 21 giugno di essere rimaste contagiate dal virus, costringendo le autorità svizzere alle immediate misure restrittive.

