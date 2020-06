Ciclista muore sulle alture di Camaiore

Ipotesi malore, soccorsi avvertiti da un compagno di escursione

(ANSA) - CAMAIORE, 27 GIU - Un ciclista 44enne in sella ad una mountain bike è morto sul monte Prana, nel comune di Camaiore (Lucca), per un malore a causa del quale è caduto lungo un sentiero. Un compagno di escursione ha allertato i soccorsi alla centrale operativa del 118 Versilia con una certa difficoltà perché per farlo - visto che non c'era campo per il telefonino cellulare - è stato costretto ad allontanarsi, poi è stato individuato grazie alla geolocalizzazione. Sulla causa del decesso tra le ipotesi si avanza quella di un malore causato dalla fatica e dal caldo. Oltre ai vigili del fuoco è intervenuto anche personale del Soccorso alpino con squadre a terra. Nel frattempo l'elicottero Pegaso 3 con un medico a bordo ha raggiunto il punto in cui si trovava l'uomo. Il medico purtroppo non ha potuto far altro che constatarne il decesso ed è stato provveduto al recupero della salma e il trasferimento all'obitorio dell'ospedale Versilia.