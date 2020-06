Coronavirus: un altro caso di contagio con un altro cittadino straniero

I dati dell’Unità di crisi in Sardegna

Un solo altro caso di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore in Sardegna. Si registra ancora nella Città metropolitana di Cagliari e riguarda un altro cittadino straniero extracomunitario risultato positivo al test e attualmente in isolamento domiciliare.

Resta invariato il numero delle vittime, 132 in tutto.

In totale nell’Isola sono stati eseguiti 81.351 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 6, nessuno in terapia intensiva, mentre 7 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.199 pazienti guariti, più altri 19 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 1.363 casi positivi complessivamente accertati, 252 (+1 rispetto all’ultimo bollettino) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 99 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 78 a Nuoro, 873 a Sassari.

Sabato, 27 giugno 2020

