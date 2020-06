Cagliari, i Baschi Verdi arrestano una spacciatrice di 46 anni: nella sua auto spunta anche un bastone. Nella serata di sabato i Baschi Verdi e i Cinofili della 2^ Compagnia Cagliari hanno tratto in arresto una quarantaseienne cagliaritana colta in flagranza nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le pattuglie dei Finanzieri, durante le attività di quotidiano presidio e controllo economico del territorio nel capoluogo, hanno notato un sospetto movimento di persone nei pressi di uno stabile in via Lao Silesu. In particolare i militari hanno notato un soggetto salire al secondo piano dello stabile e riscendere poco dopo per poi provare ad allontanarsi velocemente. I Finanzieri decidevano di sottoporre la persona a controllo di polizia e la stessa veniva trovata in possesso di 4 dosi di metadone nonché di un bastone nascosto nel bagagliaio dell’auto posteggiata nelle adiacenze del palazzo.

Successivamente i Finanzieri effettuavano pertanto una perquisizione d’iniziativa nell’appartamento dal quale il soggetto fermato era appena uscito, trovando la dimorante, la citata quarantaseienne cagliaritana, in possesso di ulteriori 3 dosi di metadone e 55 Euro in banconote di piccolo taglio.

La spacciatrice, già gravata da avviso orale del Questore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 159 del 2011, è stata tratta in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria, in attesa dell’udienza del processo con rito direttissimo che si terrà il prossimo 10 luglio. L’Autorità Giudiziaria ha altresì immediatamente disposto la sospensione del Reddito di Cittadinanza di cui l’arrestata beneficiava.

Anche l’acquirente è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio e porto di oggetto atto ad offendere.

