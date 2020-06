Legge sulla specializzazione dei medici: “Così si rischia una impugnazione-bis”

La proposta di legge sarà discussa in aula mercoledì 1° luglio. A disposizione in formato pdf il documento dei giovani medici sardi con le proposte di modifica.

La nuova proposta fatta dalla Regione Sardegna, infatti, viene considerata dai giovani medici dell’associazione “scarna e a rischio di nuova impugnazione”. In particolare, il direttivo di Mèigos chiede la modifica degli articoli in materia di requisiti per l’accesso ai contributi e sugli obblighi dei medici, oltre a quello che contiene le disposizioni transitorie e finali.

L’associazione Mèigos – Giovani Medici Sardegna ha presentato un appello al Consiglio regionale e alla Giunta Solinas: è necessario intervenire – spiega – su alcuni articoli della proposta di legge con “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 2020, in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”, da approvare in seguito all’impugnazione della precedente norma da parte del Consiglio dei ministri.

Fonte: Link Oristano





