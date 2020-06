“Mai visto dal 1986 un bando sull’amianto con i costi di ricostruzione”

L’Associazione ex esposti sollecita l’assessore Lampis: “Altre Regioni sono già partite”



“È giusto mettere in evidenza che i fondi assegnati alla Sardegna coprono solo i costi della bonifica, ma è altrettanto vero che – dal 1986 – tutti i bandi regionali e provinciali per l’eliminazione dell’amianto da immobili pubblici o privati non prevedano i costi di rifacimento”.

Anche l’Associazione regionale ex esposti amianto interviene sulla sorte dei 35 milioni di euro assegnati dal Governo alla Sardegna per la bonifica di scuole e ospedali: il presidente, Giampaolo Lilliu, chiede all’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Lampis, “un impegno a trovare risorse regionali utili a coprire le spese di rifacimento dell’opera bonificata”, e soprattutto di “pubblicare urgentemente il bando necessario. Amministrazioni ed enti saranno poi liberi di decidere se partecipare o meno, con progetti di bonifica amianto e anche con una eventuale compartecipazione alle spese di rifacimento”.

In alternativa, “tenuto conto della sensibilità dimostrata nel mettere in evidenza la criticità del bando nazionale”, l’assessore Lampis potrebbe “pubblicare urgentemente un bando regionale di incentivazione della bonifica dall’amianto degli immobili pubblici e privati che preveda anche la copertura finanziaria per il rifacimento dell’opera bonificata”.

“Si può fare”, conclude Giampaolo Lilliu: “dopo la ripartizione fondi nazionali, molte Regioni hanno già pubblicato il bando, a cominciare dall’Emilia Romagna”.

Sabato, 27 giugno 2020

