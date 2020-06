A Paulilatino acqua insufficiente: erogazione bloccata la notte

Provvedimento adottato dal Comune che invita a evitare gli sprechi

Acqua insufficiente a Paulilatino e il Comune si è visto costretto a interrompere l’erogazione nelle ore notturne per consentire il ripristino delle scorte nei depositi.

I rubinetti resteranno a secco ogni giorno dalle 22 della sera alle 6 del giorno successivo.

Dall’amministrazione comunale, che gestisce in proprio l’acquedotto, anche l’invito alla popolazione per evitare gli sprechi: non è consentito annaffiare giardini e orti con l’acqua potabile, così come altri usi non legati all’utilizzo alimentare e per l’igiene.

Sabato, 27 giugno 2020

