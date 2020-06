Nelle spiagge di Arborea accessi liberi, ma due vigili per informare i bagnanti

Sulle spiagge di Arborea niente limitazioni di accesso, ma due vigili per informare i bagnanti

Il piano del Comune illustrato dalla sindaca Pintus: anche tre bagnini e parcheggi gratuiti

Non ha problemi di spazio il lungo litorale di Arborea dove quest’estate, quindi, non ci saranno sistemi di limitazione negli accessi, bensì due vigili urbani, anche in sella a bici elettriche, che presidieranno i dieci chilometri di arenile. “Abbiamo effettuato questa scelta in base alle caratteristiche della nostra spiaggia”, ha spiegato la sindaca, Manuela Pintus. “I due agenti di polizia locale si occuperanno unicamente del litorale e avranno una propria sede nell’ex colonia sulla strada 26”, aggiunge la sindaca di Arborea, “Il loro ruolo non sarà sanzionatorio, ma informativo: ricorderanno ai bagnanti l’obbligo del distanziamento, dell’uso della mascherina per l’ingresso nei locali pubblici e il divieto di alcuni giochi da spiaggia”. “Non utilizzeremo app o sistemi di conteggio”, chiarisce la sindaca di Arborea, “il nostro è un litorale che consente la distribuzione delle persone in spiaggia molto agilmente. Se dovesse accadere successivamente che le misure adottate non fossero sufficienti, penseremo ad altre soluzioni”. Lungo il litorale saranno affissi anche alcuni cartelli che informeranno circa le norme anti-contagio da rispettare: “Stiamo attendendo che la Regione ce li faccia avere”, precisa Manuela Pintus.

Insieme ai vigili urbani svolgeranno opera di sensibilizzazione e informazione relativamente alle regole da rispettare per usufruire della spiaggia anche i bagnini, la cui postazione troverà spazio, come di consueto, vicino all’ex colonia della strada 26. “Con il finanziamento ricevuto dalla Regione di circa 23 mila euro”, illustra la sindaca Pintus, “potremmo riuscire a garantire 3 bagnini. Sicuramente, come di consueto, saremo in grado di far partire il servizio l’ultima settimana di luglio e coprire tutto il mese di agosto”. I parcheggi lungo la marina di Arborea saranno gratuiti. Sabato, 27 giugno 2020 L'articolo Nelle spiagge di Arborea accessi liberi, ma due vigili per informare i bagnanti sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano