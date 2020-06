Piano scuola: ecco come si potrà tornare in aula a settembre

Classi divise in più gruppi di apprendimento, turnazione, mix tra didattica tradizionale e digitale (per gli studenti delle scuole superiori) e modifica dell’orario. Sono queste, in estrema sintesi le misure contenute nel Piano Scuola, il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzione del Sistema nazionale d’Istruzione” che ha ricevuto ieri il via libera da parte di governo, Regioni ed Enti Locali.

Bocciato l’utilizzo di separatori in plexiglas tra i banchi, il documento da riferimento unicamente all’obbligo di distanziamento fisico tra gli studenti, che dovranno mantenere la distanza di un metro, misurata tra una bocca e l’altra.

Nessun riferimento all’utilizzo delle mascherine in aula, per le quali sarà necessario aspettare un nuovo parere del comitato scientifico. La mascherina, tuttavia, non dovrà essere utilizzata nelle scuole d’infanzia, dove gli educatori dovranno utilizzare protezioni che li rendano riconoscibili, quali le visiere.

Il documento permette ai dirigenti scolastici di adattare le linee guida in base alla realtà del proprio Istituto.

Nel Piano è previsto anche lo scenario di un possibile ritorno dell’epidemia, con conseguente nuovo lockdown.

Qui puoi scaricare il documento integrale.

Sabato, 26 giugno 2020

