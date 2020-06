Cagliari, scontro tra un’auto e una bici in via Bacaredda: 31enne all’ospedale

Scontro tra un’auto e una bici questa notte in via Bacaredda, L’incidente ha coinvolto un cagliaritano di 34 anni alla guida di una Nissan Qashqai e una 31enne di Monserrato, in sella alla sua bicicletta. La giovane c è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al Santissima Trinità con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi ed accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Nei prossimi giorni verranno ascoltati alcuni testimoni per capire quale fosse l’esatta provenienza della ciclista.

