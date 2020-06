Ha cercato di fuggire e di uccidere un agente dopo aver sequestrato i vicini

Ha cercato di fuggire e di uccidere un poliziotto l’ex carabiniere che ha sequestrato i vicini

Ora deve rispondere anche di tentato omicidio. La cronaca dei concitati minuti del blitz delle forze dell’ordine

Dovrà rispondere anche di tentato omicidio Valter Mancini, l’ex carabiniere ed ex amministratore di condomini, originario di Roma, che ieri sera a Oristano ha tenuto in ostaggio per ben sette ore, in un appartamento di via Lepanto, due suoi vicini di casa, un pensionato di 80 anni e sua figlia di 43 anni, liberati da un blitz delle forze dell’ordine per il quale sono stati mobilitati anche i corpi speciali.

La posizione dell’uomo si aggrava, come confermano le prime ricostruzioni di quei concitati e drammatici minuti, intorno alle 22.30. In particolare si scopre ora che Mancini avrebbe cercato di uccidere un poliziotto durante l’irruzione delle forze dell’ordine. Impugnava un coltello e serramanico, ma è stato immobilizzato da una decina di uomini, tra poliziotti e carabinieri entrati all’improvviso in azione.