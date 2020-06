Scuola, c’è l’accordo: in aula il 14 settembre

Ormai è ufficiale: la scuola riaprirà il 14 settembre. Regioni ed Enti Locali hanno dato il via libera alle nuove linee guida per il rientro in classe. Il presidente del Consiglio Conte e il ministro della pubblica istruzione Azzolina hanno annunciato stanziamento per un miliardo di euro: “Con i fondi”, hanno detto Conte e Azzolina, “possiamo assumere fino a 50 mila persone, tra personale docente e non docente con contratto determinato”.

“La didattica a distanza sotto i quattordici anni non si fa – ha detto invece il sottosegretario De Cristofaro -, si fa soltanto per la scuola secondaria di secondo livello ma in condizioni assolutamente residuali, quando è proprio impossibile dare vita alla didattica normale. L’impegno e l’obiettivo del Governo è riportare dal 14 settembre tutti gli studenti in aula in presenza e immaginare la didattica a distanza come vera e propria extrema ratio”.

“Lo scopo – si legge nella bozza – sarà quello di raccogliere le istanze provenienti dalle scuole con particolare riferimento a spazi, arredi, edilizia al fine di individuare modalità, interventi e soluzioni che tengano conto delle risorse disponibili sul territorio in risposta ai bisogni espressi”.

Fonte: Link Oristano