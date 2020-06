Arrivano da Amsterdam i primi turisti esteri sbarcati all’aeroporto di Elmas Per loro in omaggio un vino sardo e un gel igienizzante prodotto con il mirto

Questa mattina sono arrivati i primi turisti stranieri all’aeroporto di Cagliari Elmas, dopo il blocco legato all’emergenza coronavirus. I collegamenti nello scalo del capoluogo sono stati riattivati con un volo da Amsterdam, della compagnia KLM Royal Dutch Airlines, atterrato a Elmas alle 12.05. A dare il benvenuto agli 86 turisti a bordo – tra i quali anche qualche emigrato sardo – una rappresentanza di Coldiretti Cagliari, che li ha omaggiati con una boccetta di gel idratante ed igienizzante per mani realizzato con olio essenziale di mirto made in Sardinia, realizzato da FarmAsinara. I passeggeri hanno ricevuto in omaggio anche una bottiglia di vino offerta dalla Cantina Argiolas.

“Ritornare a volare a Cagliari è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l’importanza della Sardegna e del mercato italiano per il Gruppo Air France-KLM”, ha dichiarato Stefan Vanovermeir, Direttore Generale Air France-KLM East Mediterranean. “Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per volare in sicurezza e siamo ora pronti a ripartire in vista della stagione turistica”.

“La ripartenza del traffico aereo, prima domestico, e ora internazionale è un fattore imprescindibile per la ripresa dello sviluppo turistico ed economico della nostra isola”. ha dichiarato Renato Branca, amministratore delegato SOGAER. “Per questo, nei mesi appena trascorsi, Sogaer ha speso tutto il proprio impegno per riprogrammare insieme ai vettori la stagione estiva con la miglior offerta di collegamenti possibile. Oggi il riavvio dei voli di KLM sul nostro aeroporto testimonia il lavoro fatto e riconferma la partnership tra SOGAER e la Compagnia. Il collegamento con un hub globale come quello di KLM ad Amsterdam rappresenta infatti una grande opportunità per tutto il territorio del Sud Sardegna. Ringrazio KLM per aver scelto ancora una volta l’Aeroporto di Cagliari come porta d’accesso all’isola”.

“Oggi è un giorno di festa per tutti con l’augurio che sia la giornata della vera ripartenza per i turisti e per tutta l’economia”, ha commentato il presidente di Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas. “Il nostro è un piccolo gesto, un omaggio utile e allo stesso tempo evocativo della Sardegna accogliente, con il quella abbiamo voluto abbinare l’utilità del gel igienizzante e di un prodotto made in Sardinia con un profumo simbolo della nostra terra che accompagni i turisti in queste giorni di agognata vacanza”.

A giugno l’aeroporto di Cagliari ha registrato a causa del lockdown rispetto allo stesso mese di un anno fa un – 99,86% negli arrivi internazionali: 196 contro i 135.724. In totale gli arrivi di giugno segnano – 90,34%: 40.692 contro i 421.146 di giugno 2019.

Il prossimo 4 luglio sarà Air France a riaprire i voli per Parigi-Charles de Gaulle.

Venerdì, 26 giugno 2020

