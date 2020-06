Cagliari, “ci sono ragazzini che corrono con le bici”: in piazza Garibaldi arrivano i vigili

“Ci sono dei ragazzini che sfrecciano in bici in piazza Garibaldi, intervenite”: È più o meno questo il senso della segnalazione fatta da una donna alla polizia Municipale di Cagliari. Un agente si è avvicinato per cercare di capire cosa fosse successo, ma intanto i giovani erano già andati via: “Sì, quella signora ci ha segnalato la presenza di un gruppo di giovani in bici sopra le scalette”, conferma l’agente, prima di risalire sull’auto e andarsene. Lì nella piazza, utile dirlo, in quei momenti c’erano dei bambini piccoli che stavano correndo, sotto lo sguardo attento di genitori e nonni. Alla fine, il vigile se n’è andato, ricordando alla donna il numero di telefono da comporre in caso di future segnalazioni, quello della centrale di via Crespellani.

Una scena alla quale hanno assistito molte persone, e qualcuno ha preso le difese dei ragazzini: “Non stavano facendo nulla di male. Certo, stavano scendendo dai gradini davanti alla scuola con la bici, ma a loro dovranno pur pensarci i genitori”.

