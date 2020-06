In servizio sette auto elettriche, Oristano diventa un po’ più smart Fondi regionali per l’investimento del Comune nella mobilità sostenibile

In città le stazioni di ricarica per veicoli elettrici sono già una decina, ma presto si aggiungeranno quelle previste dal Piano energetico regionale.

“Non si diventa smart city da un giorno all’altro e noi stiamo cercando di farlo attraverso azioni concrete”, aggiunge il sindaco Lutzu. “Oristano è sempre stata molto sensibile alle politiche ambientali e i frutti si sono visti nel corso degli anni, con numerosi riconoscimenti in campo nazionale. Oggi, grazie all’impegno della Regione, mettiamo un altro tassello che contribuisce a rendere Oristano sempre più smart, una città che gestisce le risorse in modo intelligente, che mira a diventare economicamente sostenibile, energeticamente autosufficiente, attenta alla qualità della vita e ai bisogni dei propri cittadini”.

“Siamo tra i primi in Sardegna a dotarci di un parco mezzi ecosostenibile”, ha detto il sindaco Andrea Lutzu durante la presentazione dei nuovi mezzi a Torre Grande. “Per Oristano è una giornata importante, da un punto di vista simbolico, ma anche per la conferma di un impegno costante del Comune verso le politiche ambientali”.

Fonte: Link Oristano





