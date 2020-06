Semafori conta-persone per l’accesso alle spiagge di Cuglieri

Nei pressi di ogni punto di accesso, un cartello – in italiano e in inglese – informerà i bagnanti sulle nuove norme che regolano la fruizione delle spiagge. I parcheggi lungo il litorale saranno gratuiti.

Il conteggio delle persone in entrata e in uscita avverrà automaticamente, al loro passaggio nei pressi del semaforo. “Saranno i bagnanti stessi a regolarsi” continua Panichi, “sapendo che, se entreranno in spiaggia nonostante il semaforo rosso, si assumeranno il rischio in caso di controlli da parte della polizia locale o dei barracelli”.

“Credo che abbiamo fatto una scelta di buon senso. Sono fiducioso che dopo mesi in casa, le persone saranno in grado di valutare autonomamente i comportamenti più idonei da adottare”, conclude il sindaco di Cuglieri.

“Il numero chiuso non lo stabilisce il sindaco, ma lo Stato”, sottolinea Panichi. “Al sindaco compete la gestione della spiaggia, in base alle norme anti-contagio”.

Fonte: Link Oristano





