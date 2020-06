Prima notte in carcere per l’ex carabiniere che ha sequestrato i vicini Indagini della polizia dopo la serata di paura a Oristano

Ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Massama, Valter Mancini, l’ex carabiniere originario di Roma, che ieri sera a Oristano ha tenuto in ostaggio per ben sette ore, in un appartamento di via Lepanto, due suoi vicini di casa, un pensionato di 80 anni e sua figlia di 43 anni, liberati da un blitz delle forze dell’ordine per il quale sono stati mobilitati anche i corpi speciali.

Mancini prima di entrare in cella è stato medicato in ospedale per alcune ferite riportate nella collutazione con gli uomini delle forze dell’ordine. A suo carico accuse pesanti che vanno dal sequestro di persona, alla resistenza a pubblico ufficiale.

Gli uomini della Squadra mobile coordinati dal dirigente Gabriele Cabizzosu, stanno ricostruendo la vicenda che ieri ha fatto vivere sette ore di terrore. E stanno ricostruendo anche il profilo di Mancini. Un passato da carabiniere, poi da amministratore di condominio, la passione per il tiro con l’arco, l’uomo avrebbe manifestato diversi problemi comportamentali emersi anche di recente.

Aveva avuto screzi anche con alcuni vicini di casa che ne evidenziano un carattere irascibile. Forse un cambiamento nella sua personalità dopo una separazione con la compagna con la quale aveva una relazione.

Di certo alcuni segnali preoccupanti circa la sua sofferenza erano già emersi. Ieri la situazione è precipitata. Valter Mancini ha preso in ostaggio i due vicini. Era armato di un coltello. Gridava “mafia, mafia”. Ha chiesto più volte di entrare in contatto con i responsabili dell’arma dei carabinieri. Ci ha anche parlato al telefono, ma non si è ben compreso quale sia stata la reale ragione del suo gesto. Probabilmente una sofferenza esplosa in un pomeriggio di inizio estate.

Leggi anche

Padre e figlia per sette ore in ostaggio di un uomo: blitz evita una strage