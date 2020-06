A Marrubiu si torna in biblioteca ma con servizi ridotti

Prestiti con prenotazione, niente postazioni internet o accesso agli scaffali



A partire da lunedì 29 giugno, la biblioteca comunale di Marrubiu riapre al pubblico in tutta sicurezza. Ci saranno nuove regole da seguire in materia di sicurezza ma finalmente tutti gli utenti interessati potranno di nuovo usufruire almeno di alcuni servizi.

Per accedere ai locali della biblioteca sarà necessario indossare sempre la mascherina, igienizzare le mani con il gel disponibile all’ingresso e rispettare le distanze di sicurezza. Il servizio prestiti è attivo: si possono richiedere sia libri che dvd presenti in biblioteca, che abbiano passato la quarantena. Per la restituzione, dovranno essere riposti nelle scatole collocate all’ingresso della biblioteca.

Per usufruire del servizio, si può prenotare telefonicamente al numero fisso 0783.858396, scrivendo sulla pagina Facebook della biblioteca o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Chi per qualche motivo non è in grado di ritirare libri o dvd in biblioteca può chiedere di riceverli a casa.

L’elenco completo dei libri si può consultare sul catalogo online e sull’app BiblioSar. Non si può, invece, ancora accedere agli scaffali, utilizzare le postazioni internet e utilizzare i servizi igienici.

Gli orari della biblioteca comunale di Marrubiu sono questi: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30; martedì e giovedì solo di pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30.

L'articolo Marrubiu, si torna in biblioteca ma con servizi ridotti sembra essere il primo su LinkOristano.it.