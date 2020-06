San Nicolò d’Arcidano, cresce il museo etnografico all’aperto

Nella pratza de Sa Fiuda di recente è stato ultimato anche il murale che rappresenta la mietitura manuale del grano come avveniva in antichità, realizzato dall’artista Davide Pilloni di Assemini.

“Con questo progetto va avanti il processo di conoscenza delle tradizioni e di riqualificazione e valorizzazione del centro storico, fortemente voluti dall’amministrazione”, commenta il sindaco Emanuele Cera. “Si segue il programma avviato con la realizzazione della prima parte di museo etnografico all’aperto, dotato di manufatti e attrezzi agricoli antichi richiamanti la vita quotidiana e le attività lavorative, agricole e non solo, del passato, corredato da tantissimi pezzi unici di difficile reperibilità nel mercato locale, da intendersi come veri e propri oggetti d’antiquariato”.

Nel loggiato, realizzato secondo la tipologia costruttiva del passato e con materiali oramai in disuso, è stato realizzato anche un forno a legna, in mattoni crudi. Anche questo ambiente sarà dotato di tutti gli attrezzi che si utilizzavano una volta nella panificazione.

“La perdita della memoria, delle lingue dialettali, la mancata attenzione verso le tradizioni locali o dei lavori tipici, rischia di far dissolvere il trascorso di queste terre, perdendo così un tesoro culturale immenso. Siamo fieri che i progetti messi in campo dalla nostra amministrazione”, conclude il primo cittadino, “siano accolti dalla cittadinanza con grande piacere e condivisione”.

Fonte: Link Oristano





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a