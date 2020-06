Cagliari, l’sos disperato di un rider: “Mi hanno rubato lo scooter, aiutatemi”

Un furto, in via Mameli a Cagliari, decisamente di valore. Ieri sera, “tra le 22 e le 23”, qualcuno ha rubato una Honda Sh 125 di colore bianco. Il proprietario è Federico Milletti, fattorino 25enne cagliaritano. Il giovane ha pubblicato un post su Facebook con la foto del mezzo: “Faccio il rider per Deliveroo, mi occupo di consegne. Sono un fattorino e quello scooter, del valore di quattromila euro, comprato meno di un anno fa con i miei risparmi, mi serve per vivere”, spiega Milletti, contattato da Casteddu Online. “Sono a fare la denuncia dai carabinieri, non so se nella strada ci siano telecamere, devo tornarci per capirlo. Ieri sera ho parcheggiato all’altezza del civico 65, sono salito un attimo a casa da un amico e non ho messo nessuna catena. Mi sono trattenuto un po’ più del previsto e, nel frattempo, qualcuno ha rubato lo scooter”.

Il rider è disperato: “Mi serve per lavorare e, ovviamente, per spostarmi. Non posso offrire una ricompensa, confido nel senso civico delle persone: chiunque possa aiutarmi mi chiami al +393463433373”. La targa è ER48744.

