Cagliari, tutti in fila sotto il sole fuori dal Brotzu: “Potete mettere un gazebo?”

Il gazebo fuori dal pronto soccorso? L’hanno già chiesto centinaia di persone, e la promessa è stata che, a breve, verrà installato. E fuori dall’ingresso, accanto alla maxi salita verso le porte girevoli del Brotzu? Niente di niente: nessuna copertura, e i pazienti e i frequentatori dell’ospedale protestano. A qualche decina di metri di distanza, le sedie del pronto soccorso sono ancora “vietate” per parenti, amici o accompagnatori dei pazienti. E, all’ingresso del più grande ospedale della Sardegna, tra turni e distanze da rispettare, in tanti chiedono di poter avere una maxi tenda o, proprio, un gazebo, magari con qualche sedia, per poter attendere senza rischiare un’insolazione.

E, tra chi si lamenta, c’è anche il presidente della onlus Prometeo, Pino Argiolas, cha ha pubblicato alcune foto delle file su Facebook. E lanciato, in contemporanea, un appello: “Ospedale Brotzu, 7:45, ingresso: non sarebbe male una copertura provvisoria per difendersi dal sole che immaginiamo, più tardi, sarà cocente”.

