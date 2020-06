A Siurgus Donigala arriva il primo postamat

L’installazione è parte del programma di “impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti ribadito dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione della seconda edizione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre 2019 a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

“Voglio ringraziare Poste Italiane a nome di tutta la cittadinanza – commenta Antonello Perra , sindaco di Siurgus Donigala – per l’installazione dell’ATM Postamat. Ho avuto modo di partecipare ad ambedue gli incontri svolti a Roma, alla presenza dell’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, ed ho apprezzato molto che l’azienda abbia tenuto fede alla parola data in quelle occasioni. L’Atm rappresenta per il nostro comune un servizio di grande utilità per l’intera popolazione, molto vicino alle esigenze di una realtà come la nostra e che godrà sicuramente di grande apprezzamento”.

Poste Italiane ha installato il primo sportello automatico ATM Postamat dell’ufficio postale di via Roma, nel comune di Siurgus Donigala, presso il quale risiedono circa 1942 abitanti. Disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, il Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.





