Nelle spiagge del Sinis bagni presidiati, ma si paga un euro. Ci sarà anche il salvamento a mare

Dai prossimi giorni, inoltre, sarà attivo un numero verde, per la segnalazioni di problemi o furti di sabbia. Si tratta di un unico numero che devia le chiamate a chi di dovere, in base all’esigenza.

Il sindaco ha spiegato che i bagnanti troveranno i servizi igienici in muratura sempre aperti e puliti, grazie alla presenza di un addetto stabile. Il servizio avrà dei costi maggiorati di cui si farà carico in parte il comune e in parte chi ne usufruisce, con il pagamento di un euro a ingresso che dovrà essere effettuato al parcometro.

