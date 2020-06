Quarto incidente in nemmeno 24 ore a Cagliari. Una donna di 59 anni ha attraversato fuori dalle strisce pedonali in via La Nurra, nel rione di Is Mirrionis, ed è stata travolta da un trentanove ne al volante di una Mercedes Classe A. La donna, ferita, è stata trasportata in codice rosso al Brotzu da un’ambulanza del 118. Sul posto la polizia Municipale per i rilievi di legge.

L'articolo Cagliari, attraversa fuori dalle strisce e viene travolta da un’auto: 59enne in codice rosso proviene da Casteddu On line.