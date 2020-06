Selargius, al museo laboratori e seminari

Seminari e laboratori al museo di Selargius.

Da Venerdì 26 giugno sino al 28 agosto, la struttura museale, sita in via Dante n. 2, in collaborazione con l’Assessorato Attività Produttive, Politiche Culturali e Spettacolo, all’interno della Rassegna Selargius da Vivere, CREATIVITA’ SPAZI SAPERI, organizza dei seminari divulgativi sui temi legati al patrimonio materiale e immateriale esposti nel museo, e laboratori creativi sulla ceramica, pittura, scrittura e pasticceria, dedicati ai bimbi.

Tutte le attività inserite nelle due tipologie di eventi sono gratuite.

A causa del contingentamento anti covid 19, sia i seminari che i laboratori sono rivolti ad un ristretto numero di visitatori, pertanto è di assoluta priorità la prenotazione.