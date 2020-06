Ultimi contagiati guariti, zero positivi: anche Cagliari diventa Covid Free

Quel bellissimo numero, zero, arriva anche nei documenti ufficiali legati ai contagiati da Coronavirus a Cagliari.

Da ieri sera la città è diventata Covid Free: gli ultimi risultati positivi al virus sono guariti.

Ad annunciare la quota zero è il sindaco Paolo Truzzu: “Da ieri sera Cagliari ha zero positivi! Come sempre attenzione e prudenza, perché non significa che tutto è finito. Ma è l’occasione per fare gli auguri a tutti noi”.