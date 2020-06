In arrivo le piste ciclopedonali fotovoltaiche: si inizia da Villasimius

In Sardegna sono in arrivo le piste ciclopedonali fotovoltaiche. Il primo progetto sarà realizzato a Villasimius, in prossimità del Pullman Timi Ama e del porto. Un intervento per una maggiore sostenibilità ambientale in una delle mete turistiche più apprezzate, ma anche un esperimento importante per il futuro della Sardegna. Sarà possibile grazie al recente investimento della società sarda Energit in Bys Italia.

Ma come funzionano le piste ciclopedonali fotovoltaiche? Semplice. Da una parte sono delle “normali” piste ciclopedonali e consentono quindi viabilità alternativa, a piedi o in bicicletta, più salutare e rispettosa dell’ambiente rispetto agli spostamenti in automobile. In più, le piste ciclopedonali fotovoltaiche vengono realizzate integrando nella pavimentazione il cristallo con le celle fotovoltaiche in silicio monocristallino.

Questo consente alla pista di produrre durante il giorno energia elettrica pulita che, nel caso di Villasimius, sarà ceduta alle utenze in prossimità del percorso.

L’investimento di Energit e la sua partnership con Bys Italia è significativo per due motivi. Da un lato la sinergia e gli obiettivi condivisi da entrambe le aziende, attente ai temi dell’ambiente e attive nella produzione e distribuzione di energia pulita. Dall’altra parte, questa collaborazione sottolinea la capacità e la voglia di Energit di investire anche in un momento di difficoltà, a testimonianza di come questa azienda sia parte attiva e riferimento dell’economia isolana sui temi dell’innovazione e dell’energia “green”.

L’investimento, tra l’altro, è stato fatto interamente in Sardex, utilizzando quindi un sistema di pagamento innovativo tramite moneta complementare, anch’esso sardo al 100% e simbolo di come la Sardegna sia capace di trovare nuove strade per il proprio futuro.

