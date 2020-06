Parcheggi nel Sinis: ecco tutte le novità. Si paga anche la notte

Quest’estate il parcheggio al mare si pagherà anche di notte nelle spiagge del Sinis. E’ una delle novità introdotte dall’amministrazione comunale di Cabras, che stamane ha presentato il piano coste.

L’apposita tariffa è prevista dall’una alle otto del mattino. Ciò sopratutto per regolamentare l’accesso ai camper lungo le coste del Sinis.

Il servizio di parcheggio a pagamento sarà sospeso alle 20 e riprenderà poi all’una in modo da poter poter favorire le attività di ristorazione e ricettività dei bar e chioschi durante l’ora di cena.

Per quanto riguarda i costi, invece, la tariffa notturna sarà di 6 euro per le auto e di 9 euro per i camper e sarà valida in tutte le spiagge tranne in quella di Is Arutas: qui il parcheggio costerà invece 9 euro per le auto e 13,50 euro per i camper.

Come sempre, ci sarà la possibilità di acquistare gli abbonamenti. Si potrà infatti scegliere se fare quello diurno-notturno o completo diurno e poi notturno. L’abbonamento completo è stato pensato prevalentemente per i camperisti.

Le tariffe diurne restano invece invariate rispetto allo scorso anno.

