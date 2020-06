Una 25enne ricoverata in codice giallo all’ospedale Marino e un cinquantaquattrenne che finisce nei guai: queste, in sintesi, le novità legate all’incidente tra due auto avvenuto in viale Trieste a Cagliari e anticipato da Casteddu Online. Lo schianto tra due Fiat 500 è avvenuto all’incrocio, regolato da un semaforo, con via Nazario Sauro. La giovane stava svoltando nel viale e l’uomo, invece, stava andando verso viale Sant’Avendrace. Quando gli agenti della polizia Municipale si sono avvicinati a lui per fargli fare l’alcoltest, il 54enne si è rifiutato e se n’è andato via. Una mossa che gli è costata cara: nelle prossime ore gli verrà ritirata la patente e sarà denunciato. L’auto, inoltre, sarà sequestrata. La giovane è finita, ricoverata, all’ospedale Marino.

L'articolo Schianto tra auto a Cagliari, uno degli automobilisti rifiuta l’alcoltest e va via: patente ritirata e denuncia proviene da Casteddu On line.