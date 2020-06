Ha mangiato una pizza nel parco di Balai, non distante dalla splendida spiaggia che porta lo stesso nome, a Porto Torres. Poi, però, ha lasciato il cartone, lo scontrino e alcuni foglietti in mezzo alla natura. L’incivile di turno, un giovane di 19 anni, non ha però fatto i conti con i barracelli: gli agenti l’hanno notato e rintracciato, e a nulla sono valse le scuse: “Ha ammesso la sua colpa, ma le sue scuse non sono ovviamente bastate”, spiega il sindaco Sean Wheeler, che ha raccontato il fatto sul suo profilo ufficiale di Facebook: “Risultato? Cinquanta euro di multa”. Il primo cittadino è netto: “Ecco, evitatevi una contravvenzione, una brutta figura e magari la vergogna dei vostri genitori, dei vostri fidanzati o fidanzate, dei vostri amici. Evitate anche di dover sborsare dei soldi. Il Comune di Porto Torres non si diverte a fare le multe, ma a tutti invece piace avere una città pulita. Mangi quindi la pizza davanti al mare o in un bel parco? Allora riporta il cartone a casa e conferiscilo correttamente”.

Il sindaco plaude ai controlli svolti dalla compagnia barracellare “per far rispettare i regolamenti comunali. Ricordo che nelle spiagge vige il divieto di fumo e in tutta la città anche il divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere”.

L'articolo Lascia il cartone della pizza nel parco di Balai, giovane sardo beccato e multato proviene da Casteddu On line.