Area marina del Sinis, diminuiscono i costi per la nautica da diporto Le principali novità per la prossima stagione

Passa da 180 a 140 euro annuali la tariffa per l’ormeggio a Mare morto. La novità per la prossima stagione estiva è contenuta nel nuovo disciplinare integrativo approvato dalla Giunta comunale di Cabras, che ha predisposto un quadro di interventi per la diportistica nautica, realizzati dalla AMP Sinis.

Ora potranno stazionare su ogni gavitello fino a due unità. “Rispetto al 2019, la capacità di carico sarà potenzialmente quadruplicata”, commenta Andrea Abis. “Sono state attivate le aree di ancoraggio sulla sabbia che permetteranno di godere della balneazione in posizione privilegiata, fatto unico nel panorama delle Aree protette in Italia”.

Fonte: Link Oristano





