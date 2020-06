Assemini, distesa di rifiuti nelle campagne: “Primo premio per l’inciviltà, tanto ti becchiamo”

Ancora rifiuti abbandonati, ancora nelle campagne di Assemini. Stavolta, la mano del “caddozzoni” di turno ha colpito in via Inghilterra. Buste, ma non solo: tra le sterpaglie c’erano anche un televisore, alcune gomme di bicicletta e altra spazzatura. E la sindaca Sabrina Licheri pubblica, su Facebook le immagini dello sconcio: “Via Inghilterra: la ditta San Germano ha ultimato l’azione di bonifica. Una discarica a cielo aperto creata da chi ancora non capisce, da chi fa finta di non sapere, da chi si mostra civile ma che in realtà vincerebbe il

primo premio per l’inciviltà. Tanto ti becchiamo”.