Capoterra piange il suo nonnino dei record, muore a 107 anni Francesco Pala

È morto, all’età di 107 anni, Francesco Pala, il nonnino dei record di Capoterra. Addio per sempre a uno degli ultracentenari della Sardegna, aveva festeggiato il compleanno lo scorso 27 febbraio, ricevendo anche la visita, a casa, del sindaco Francesco Dessì. Ad avvisare tutti della scomparsa del 107enne, con un post su Facebook, è stata Bernadetta Lecca, moglie del figlio di Francesco: “Era a casa nostra da otto anni, è morto stasera poco dopo le diciannove. Da circa una settimana soffriva di sbalzi di pressione”, dice la donna, contattata da Casteddu Online. Francesco Pala era conosciutissimo non solo a Capoterra, visto che è stato uno degli ultracentenari sardi: “Ti ricorderemo sempre così, sorridente e pieno di vita. Siamo sicuri che ti prenderai cura di noi anche da lassù. Ciao nonno”.





