Viaggi di gruppo in Italia, la Sardegna tra le mete più ambite

Riscoprire il Belpaese: questo sembra essere il mood dell'estate 2020. Gli italiani hanno scelto le vacanze in Italia, così da aiutare il settore turistico nostrano che vive un momento di difficoltà. Le mete più gettonate? Di sicuro la Sardegna, tanto che 1 italiano su 5 tra quelli che hanno optato per le vacanze italiane ha dichiarato di aver scelto l'isola come destinazione finale.

Spesso si pensa alla Sardegna come una meta per vacanze vip. Eppure non è così. L'isola è bella e offre una soluzione adatta a ogni tipologia di turista. Natura, mare, sole, tradizione e un'accoglienza molto calorosa. Queste sono solo alcune delle ragioni che spingono sempre più italiani a scegliere la Sardegna come meta delle loro vacanze. Scelta condivisa soprattutto da chi ama i viaggi in compagnia.

Se si prendono in considerazione le proposte per i viaggi di gruppo per l’estate 2020 si nota immediatamente che la Sardegna è una meta tra le più apprezzate e proposte. Un esempio? Il portale Tramundi, leader nel settore dei tour organizzati alla scoperta delle regioni più belle d'Italia, offre la possibilità di scegliere diverse soluzioni per chi ama l'isola e vorrebbe conoscerla più da vicino.

In particolare, viene proposta la possibilità di scoprire la Sardegna più autentica con un tour della zona a sud dell'isola. Il viaggio parte da Cagliari e tocca località note e meno note, ma tutte da scoprire. Da Oristano a Sant'Antioco, ci si potrà immergere nella Terra dei Mori e scoprirla in tutte le sue peculiarità.

Interessante anche il tour con partenza da Olbia che permetterà di conoscere la Costa Smeralda, l'Arcipelago della Maddalena, Cagliari ma anche delle località meno note ma non meno belle.

Molto ambito, quindi, un viaggio alla scoperta della Sardegna, da fare in gruppo preferibilmente, ma non solo. Nel radar degli italiani non c'è solo la Sardegna, infatti. Sul podio ci sono anche la Puglia e la Sicilia, anch'esse da scoprire con dei tour ad hoc pensati per un'immersione tra natura, mare e tradizioni.

I viaggi all'estero, invece, saranno più rari in questo strano 2020. Molti paesi impongono ancora delle limitazioni per i turisti italiani e in qualche Stato c'è l'obbligo di quarantena. Verranno prese in considerazione destinazioni come Marocco, Tunisia, Spagna o Albania ma in maniera decisamente minore rispetto agli anni passati. Gli italiani hanno, infatti, deciso di supportare l'economia turistica nazionale, scegliendo alcune delle mete e delle regioni più belle tra quelle che il nostro paese offre.